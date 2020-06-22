В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус

Одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi официально объявила в понедельник о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на наличие в организме человека нового коронавируса. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов, говорится в сообщении на интернет-сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тест основан на пробе слюны, и по точности, как утверждается, он не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам на новый коронавирус. Новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета.

Компания Shionogi предполагает в первую очередь предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.