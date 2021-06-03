Кочарян передал Габрелянову миллион долларов

Стало известно, почему руководитель крупнейших российских медиахолдингов Арам Габрелянов в последнее время раскудахтался по поводу смертей армянских солдат в ходе Второй карабахской войны.

Искусный провокатор Арам Ашотович с ярым усердием отрабатывает линию против и.о премьер-министра Никола Пашиняна, надеясь заработать на пиаре позорной капитуляции Армении. Возникает вопрос, откуда же он берёт деньги на свои откровенные тексты об армянской армии?

Оказывается, за деятельностью Габрелянова стоит не кто иной, как экс-президент Армении Роберт Кочарян. При чём шабаш Араму Ашотовичу выделен приличный - ровно миллион долларов. Стоит напомнить, что Габрелянов ещё в марте предсказывал в своем Телеграм-канале приход в Армении к власти нацистов. Уж не на Кочаряна ли намекал Арам Ашотович?

Хотя вряд ли эта сумма чем-либо может помочь представителю карабахского клана, поскольку армянский народ терпеть не может бывших. Согласно оценкам Gallup, на сегодняшний день рейтинг Кочаряна не превышает 6%, а это значит, что шансы победить на выборах у Роберта Седраковича призрачны.

Байрам Эльшадов