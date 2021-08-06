Власти австралийского штата Виктория объявили недельный карантин из-за вспышки COVID-19

Власти австралийского штата Виктория в четвертый раз с начала текущего года вводят санитарные ограничения из-за вспышки коронавируса. Об этом в четверг сообщил глава правительства региона Дэниел Эндрюс в ходе онлайн-брифинга для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что вариант "дельта" распространяется быстрее, чем любой известный нашим экспертам штамм коронавируса, и <...> знаем, что нужно сделать, чтобы снова остановить его", - сказал глава регионального правительства и отметил, что с 20:00 штат Виктория будет закрыт на карантин до конца четверга, 12 августа.

В период карантина всем жителям штата предписано оставаться дома, в редких случаях удаляясь от него на более чем на 5 км. Маски обязательны и в помещениях, и на открытом воздухе. Школы закрыты для всех детей, кроме тех, чьи родители не могут работать удаленно. Детские сады и ясли продолжают работать в прежнем режиме. Запрещается посещение домов престарелых и больниц, все места отправления культа будут закрыты, а любые религиозные собрания и церемонии запрещены.

Решение властей было принято после выявления штамма "дельта" у восьми жителей Мельбурна. В общей сложности за сутки в Австралии выявлено 282 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 33 381 жителя страны. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, в стране умерли 930 инфицированных.