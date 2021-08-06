В Таиланде ввели штрафы за использование солнцезащитного крема

Власти Таиланда запретили солнцезащитные крема - тем, кто будет ими пользоваться, грозит штраф. Об этом сообщает Bangkok Post в четверг, 5 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В Госдепартаменте национальных парков, дикой природы и растений Таиланда объяснили решение защитой уникальной природы региона.

"Исследования показали, что некоторые химические соединения, которые содержатся в солнцезащитных средствах, вредны для кораллов, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание", - заявил гендиректор департамента Таня Нетитаммакул.

На пляжах на территории морских национальных парков Таиланда запрещено пользоваться солнцезащитными средствами, содержащими один из четырех компонентов:

оксибензон;

октиноксат;

4-метилбензилиден камфоры;

бутилпарабен.

Теперь у посетителей морских парков будут отнимать средства на входе и выдавать обратно только на выходе. Нарушителям придется заплатить 100 тысяч бат штрафа.