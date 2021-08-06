США могут обязать въезжающих иностранцев быть вакцинированными

Власти США не исключают возможность введения требования о том, чтобы въезжающие в страну иностранцы были вакцинированы, однако окончательное решение на этот счет пока не принято.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

"Администрация, конечно, понимает важность международных поездок. Учитывая нынешнюю ситуацию, США сохранят существующие ограничения на поездки на данном этапе", - сказал он. Однако, по словам чиновника, рабочие группы в администрации разрабатывают планы того, как "безопасным образом" отменить ограничения на поездки. В частности, рассматривается вариант, при котором к въезжающим в США иностранцам могут применяться "некоторого рода требования по вакцинам".