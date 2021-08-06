Найден утерянный 16 лет назад план по борьбе с пандемией коронавируса

В Британии нашли утерянный 16 лет назад план по борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Independent.

Стратегия реагирования на распространение инфекции была разработана еще в 2005 году. Тогда власти страны опасались коронавируса SARS и вызываемого им тяжелого острого респираторного синдрома.

"Я не понимаю, куда он тогда делся", - призналась одна из создательниц плана.

Издание отмечает, что в документе содержались рекомендации по введению режима самоизоляции, ограничению передвижения граждан, а также говорилось о необходимости тестирования, отслеживания контактов с заболевшими и увеличения запасов средств индивидуальной защиты. Кроме того, план содержал отдельный пункт об угрозе "суперраспространения" инфекции и способы избежать этого сценария - к примеру, с помощью эффективной обработки и вентиляции помещений.

"Он (документ. - Прим. ред.) был упущен из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней", - цитирует издание бывшего главного научного советника правительства страны Дэвида Кинга.

В статье уточняется, что зимой 2020 года британское руководство "начинало с нуля", придумывая способы остановить вспышку COVID-19. Один из источников также сказал журналистам, что власти страны отказались от планов реагирования на подобные инфекции, так как были уверены, что "они сюда не дойдут".

В Британии за все время зафиксировали около 5,95 миллиона случаев коронавируса.