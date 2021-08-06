ВОЗ предупредила человечество о «реальной опасности» COVID-19

Человечество вступило в период "реальной опасности" из-за COVID-19, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Его слова приводит ТАСС, передает Day.Az.

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - сказал Гебрейесус о нынешней ситуации с коронавирусом.

Глава организации посчитал неправильной ситуацию, при которой сейчас работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не могут получить вакцину, однако в то же время в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

Гебрейесус подчеркнул, что обретенные достижения в борьбе с пандемией коронавируса сегодня утрачиваются, системы здравоохранения перегружены. "Рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения", - сказал он.

Также глава организации напомнил о своем призыве запретить бустерную вакцинацию хотя бы до конца сентября. Таким образом, высвободившиеся дозы вакцины можно направить в страны с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели.

10 процентов населения каждой страны должны быть привиты от коронавируса по плану ВОЗ.