В России выявили 22 660 новых случаев коронавируса за последние сутки. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 402 564. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Днем ранее в стране зафиксировали 23 120 случаев заражения. Прирост числа заболевших составил 0,36 процента.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2583), Санкт-Петербурге (1909), Московской области (1394) и Нижегородской области (546). Меньше всего - в Ненецком автономном округе (14), в Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (29).

За сутки умерли 792 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии скончался 163 301 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 141, общий - 5 720 353.