COVID в Европе: действие "ковидных пропусков" расширяется

Конституционный совет Франции утвердил "санитарные пропуска" для посещения ресторанов, торговых центров и, в некоторых случаях, больниц, а также совершения междугородних поездок. Новые меры вступают в силу уже в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, "антипрививочники" вновь вышли на улицы. Среди прочего - в Марселе.

Николя Донкарли, медработник, заявляет: "Мы активизируем протесты с сентября, когда все вернутся с каникул. И если правительство нас не услышит, обратимся в суд. Европейский суд, Кассационный суд. Мы опротестуем их решения".

Манифестанты в частности выступают против обязательной вакцинации медперсонала. В ходе посещения одной из больниц глава французского Минздрава Оливье Веран заверил, что "ковидные пропуска" не станут препятствием для доступа к медпомощи: "Никого не лишат медицинской помощи из-за отсутствия пропуска. Но мы хотим быть уверенными в том, что вирус не будет занесен в подобные места, где находятся больные и уязвимые люди".

Тем временем Великобритания для прибывающих из Франции делает послабления. Лондон отменил карантин для вакцинированных. Путешественникам будет достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Британец Имран Хан этому рад: во Франции у него живет теща.

"Здорово, что нам можно будет спокойно путешествовать и нас не заставят сесть на карантин, как только мы вернемся. Для нас это отличная новость", - говорит он.

А Италия вводит обязательные "ковид-сертифакаты" для сотрудников школ и вузов, а также студентов. Без так называемого "грин-пасса" граждане не смогут сесть на поезд дальнего следования и подняться на борт самолета. Уже с пятницы в стране начинают действовать QR-коды для посещения спортзалов, музеев, театров и ресторанов, за исключением террас.