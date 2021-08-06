https://news.day.az/world/1367898.html В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком - ВИДЕО
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком - ВИДЕО
В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.
В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.
Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.
Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим "чрезвычайная ситуация".
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