В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком

В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.

В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.

Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.

Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим "чрезвычайная ситуация".