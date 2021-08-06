В Турции заявили, что лесной пожар в Манавгате взяли под контроль

Пожарные сумели полностью локализовать лесной пожар близ города Манавгат в провинции Анталья. Об этом в пятницу сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пожары в [уездах провинции Анталья] Манавгат и Гюндогмуш взяты под контроль. Продолжаются работы по тушению огня. Я от всего сердца поздравляю героев, которые уже много дней со всей преданностью тушат пожары", - написал министр в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь сообщил, что "с 28 июля 208 лесных пожаров начались в 44 провинциях страны". "Из них к настоящему времени 198 взяты под контроль. В пяти провинциях продолжаются работы по тушению 12 зон возгорания", - сказал он. Президент также отметил, что принято решение запретить доступ неуполномоченных лиц в районы пожаров.

Ввиду того что огонь уничтожил тысячи гектаров леса, Эрдоган заявил, что эти территории "не превратятся в пустыню". "Некоторые политики высказываются насчет того, что данные регионы будут отданы под застройку. Это ложь. Там снова будут посажены растения, подходящие этим зонам. До конца года мы высадим 252 млн деревьев", - сообщил он.

Крупный пожар в Манавгате близ курортной зоны начался более девяти суток назад. Впоследствии новости о новых возгораниях начали поступать из других средиземноморских провинций, Мугла, Айдын, Адана. Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием в ряде районов, но опасности для населенных пунктов уже практически нет. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.