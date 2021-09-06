Улицы опустели в столице Гвинеи после госпереворота

Улицы опустели в столице Гвинеи, городе Конакри, после совершенного мятежниками госпереворота.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает корреспондент "Известий".

По его данным, на одной из центральных улиц города практически нет машин. Там буквально несколько таксистов и мотоциклисты - совсем не такое движение, как по утрам в будние дни.

Отмечается, что магазины на пустых улицах закрыты.

Напомним, попытка госпереворота была предпринята в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике. В центре Конакри была слышна стрельба. По информации СМИ, за попыткой переворота стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. По некоторым данным, группу мятежников возглавил полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе. Мятежники захватили президента страны Альфу Конде, а также окружили правительственный квартал в столице страны, городе Конакри. По словам участников "путча", Конде не пострадал.