https://news.day.az/world/1446191.html В Афганистане заменили флаг
В Афганистане заменили флаг
Правящее в Афганистане движение "Талибан" официально запретило афганский национальный трехцветный флаг,.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в указе талибов.
Согласно документу, все правительственные учреждения в стране и за ее пределами должны теперь пользоваться белым флагом движения.
Должностным лицам "Талибана" не разрешается появляться с триколором.
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