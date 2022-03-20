В Афганистане заменили флаг

Правящее в Афганистане движение "Талибан" официально запретило афганский национальный трехцветный флаг,.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в указе талибов.

Согласно документу, все правительственные учреждения в стране и за ее пределами должны теперь пользоваться белым флагом движения.

Должностным лицам "Талибана" не разрешается появляться с триколором.