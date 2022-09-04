Завтра будет объявлено имя нового премьер-министра Великобритании

Имя нового премьер-министра Великобритании будет объявлено завтра.

Как передает Day.Az, имя нового премьер-министра будет объявлено завтра около 12:30 по британскому времени.

Эту должность займет нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс или бывший министр финансов Риши Сунак.

Победитель определяется путем голосования среди членов Консервативной партии.

Члены партии составляют менее 1% населения Великобритании.

Ожидается, что отставка Бориса Джонсона будет объявлена Королеве на следующий день, 6 сентября.

96-летняя королева примет уходящего премьер-министра в своем замке в Шотландии. Она также примет здесь новоизбранного премьер-министра.

За время своего 70-летнего правления 96-летняя королева назначала новых глав британского правительства (уже 14), принимая их в Букингемском дворце.