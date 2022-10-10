Газопровод из Нигерии в Марокко поможет Европе справиться с энергокризисом

Строительство африканского газопровода, который соединит Нигерию с Марокко, будет стоить $20-25 млрд. Этот объект поможет нарастить поставки топлива в Европу и спасти регион от усиления энергетического кризиса, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нигерия обладает крупнейшими доказанными запасами газа в Африке - около 200 триллионов кубических футов, большая часть которых не используется, сжигается в факелах или повторно закачивается в нефтяные скважины. Увеличение добычи газа в четыре раза в ближайшие четыре года вполне осуществимо", - говорится в материале.

Однако на строительство нового африканского трубопровода может уйти до 25 лет, предупреждают в марокканском государственном агентстве MAP. В то же время способствовать увеличению поставок топлива в Европу может строительство еще одного объекта, говорится в статье.

"Экспорт газа из Нигерии в настоящее время ограничен поставками Nigeria LNG Ltd., совместного предприятия NNPC и международных энергетических компаний, включая Shell Plc и Eni SpA <....> Но NNPC возродила давнее предложение об отдельном трансконтинентальном газопроводе, который пройдет около 4400 километров через пустыню Сахара в Алжир для дальнейшей транспортировки в Европу", - утверждает Bloomberg.