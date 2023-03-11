https://news.day.az/world/1545833.html В МВД Турции сообщили о ликвидации особо опасной террористки РПК
В МВД Турции сообщили о ликвидации особо опасной террористки РПК
В МВД Турции в субботу заявили о ликвидации особо опасной террористки РПК Хамийет Ялчинкаи, разыскиваемой по красному циркуляру Интерпола, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Глава ведомства Сулейман Сойлу сообщил, что террористка ликвидирована в районе Бестлер-Дерелер в юго-восточной провинции Ширнак.
Ялчинкая под позывным "Лейла Амед" считалась в рядах террористической организации "ответственной" по району Ботан.
Глава МВД поздравил бойцов жандармерии за успешные шаги по борьбе с терроризмом.
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