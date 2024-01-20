В Белом доме считают, что у хуситов все еще есть наступательный потенциал
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) еще остается наступательный потенциал после ряда ударов США и Великобритании по позициям хуситов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит американский телеканал Fox News.
"(Хуситы. - Прим. ред.) все еще имеют некоторый наступательный потенциал, и мы собираемся продолжать предпринимать действия, которые, по нашему мнению, нам необходимо предпринять, чтобы защитить себя", - заявил Кирби.
По его словам, хуситы "должны остановить эти нападения".
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