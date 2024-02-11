В НАТО задумались о смене стратегии

Страны НАТО вынуждены переосмыслить свою стратегию ведения боевых действий на фоне успешно организованной обороны вооруженными силами России. Об этом пишет британская газета Economist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Успешная оборона России также побудила к более широкому переосмыслению (стратегии - прим. ред.)... Это порождает дилемму", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ранее страны НАТО предпочитали пользоваться стратегией "эластичной обороны", суть которой состоит в том, чтобы задерживать силы противника, выбирая при этом более выгодные позиции для боевого столкновения. "Силы отступают по мере необходимости и уничтожают противника на более благоприятной местности", - характеризует эту стратегию издание.

Издание пишет о возможности "нанесения ударов глубоко в тылу России, чтобы измотать атакующие силы и разрушить их командование и логистику". "Вкратце: массированная бомбардировка российской территории", - подытожила газета.

При этом издание приводит слова военного эксперта Лукаса Милевски, сообщившего, что "западные политические лидеры могут скептически отнестись к таким атакам".

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