Нападение на полицейских в России

В Карачаево-Черкесской Республике Российской Федерации произошло нападение на патруль дорожной полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД России.

В результате нападения погибли 2 сотрудника полиции, 4 получили ранения.

Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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