https://news.day.az/world/1655980.html Нападение на полицейских в России
Нападение на полицейских в России
В Карачаево-Черкесской Республике Российской Федерации произошло нападение на патруль дорожной полиции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД России.
В результате нападения погибли 2 сотрудника полиции, 4 получили ранения.
Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
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