Автомобили Skoda Octavia 2024 и Octavia RS 2024 обновились внутри и снаружи

Компания Skoda представила новую Octavia, подтвердив, что модель укрепила свои позиции самой продаваемой Skoda в прошлом году с результатом 191 900 единиц, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

В 2024 году Octavia получила доработки, изменения в дизайне, увеличенный дисплей и модернизированную линейку двигателей. Чешский бренд также представляет флагманскую Octavia RS с более практичным кузовом универсал.

Новая Octavia получила новые матричные светодиодные фары, которые излучают адаптивный дальний свет без бликов. Они являются дополнительной функцией в младших комплектациях, но стандартным оснащение для RS.

Octavia 2024 года поставляется с обновленным набором легкосплавных дисков размером от 16 до 19 дюймов, а также новыми цветами, такими как Phoenix Orange и Mamba Green. Шрифт, используемый для обозначения марки и модели, был переработан, а логотип RS спереди и сзади стал больше.

Автомобиль отличается новой информационно-развлекательной системой с увеличенным экраном диагональю 13 дюймов. Даже базовая версия теперь имеет 10-дюймовую цифровую панель приборов и двухзонный автоматический климат-контроль. Skoda обновила варианты отделки и обивки, сохранив при этом вентилируемые и массажные передние сиденья, доступные за дополнительную плату.

Octavia RS будет предлагаться только с бензиновым двигателем, а это означает, что 2,0-литрового дизеля, который предлагался с передним и полным приводом, больше нет. Skoda также не говорит ни слова о подключаемом гибриде Octavia RS.

Обычная Octavia лишилась трехцилиндрового двигателя 1,0 л TSI, а это означает, что модельный ряд теперь начинается с более крупного двигателя 1,5 л TSI. Четырехцилиндровый агрегат доступен в стандартной и мягкой гибридной конфигурациях, и вы можете выбрать мощность 114 л.с. и 220 Нм или 148 л.с. и 250 Нм. Неэлектрифицированные варианты оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач, тогда как версии с технологией 48 В получают семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Модели с двигателем 1,5 л TSI исключительно переднеприводные.

Флагманская Octavia RS только с передним приводом использует модернизированный двигатель 2.0 TSI, мощность которого теперь составляет 261 л.с., что на 20 л.с. больше по сравнению с моделью до рестайлинга. В 2025 году Skoda собирается представить полноприводную бензиновую версию с двигателем 2,0 л TSI мощностью 201 л.с., передаваемым на обе оси через DSG. Это на 13 л.с. больше, чем у предыдущей модели с этим двигателем.

Для обычной Octavia по-прежнему доступен дизельный двигатель 2,0 л TDI мощностью 114 л.с. и 300 Нм или 148 л.с. и 360 Нм (266 фунт-фут). Первый использует механическую коробку передач, тогда как второй предназначен только для автоматической коробки передач, причем оба имеют переднеприводную установку.

Skoda предлагает Octavia 2024 года в вариантах Essence, Selection, Sportline и RS. Комплектация Laurin & Klement отменена.

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