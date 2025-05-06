Prezident İlham Əliyev Belarusun Baş nazirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-da Belarus Respublikasının Baş naziri Aleksandr Turçini qəbul edib.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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