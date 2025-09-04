SOCAR-ın Türkiyədəki yeni investisiya planları müzakirə edildi - FOTO
"Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu" çərçivəsində İzmirdə səfərdə olan Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar SOCAR Türkiyənin Əliağadakı "STAR" Neft Emalı Zavodu və "Petkim" neft-kimya zavodlarına baş çəkiblər.
Energetika Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, SOCAR Türkiyənin Azərbaycan və Türkiyə iqtisadiyyatları üçün strateji əhəmiyyət daşıyan istehsal müəssisələrinə baxış keçirilib.
İzmir-Əliağa layihələrinin Azərbaycan-Türkiyə enerji tərəfdaşlığının, xüsusilə Azərbaycanın Türkiyədəki 18 milyard dollardan çox enerji sərmayələrinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil etdiyi vurğulanıb. "Petkim"in 60 illik təcrübəsinin ölkəmiz və sənaye sektoru üçün əhəmiyyətinə toxunulub, illik 13 milyon ton xam neft emalı gücünə malik "STAR" NEZ-in strateji faydalarından bəhs edilib. SOCAR-ın Türkiyədəki yeni investisiya planları barədə məlumat verilib.
SOCAR Türkiyənin ilk "Xüsusi Sənaye Bölgəsi" statusuna sahib kompleksinə edilən səfərdə, hər iki ölkənin nazirləri ilə yanaşı Azərbaycan və Türkiyədən dövlət rəsmiləri də iştirak ediblər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре