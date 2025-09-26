Dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlaşan namizədlərin NƏZƏRİNƏ
Məlum olduğu kimi, Microsoft şirkəti tərəfindən "Windows 10" əməliyyat sisteminin rəsmi dəstəyi 14 oktyabr 2025-ci ildə başa çatır. Bu səbəbdən informatika üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtahanı proqramından "Windows 10" əməliyyat sistemi ilə bağlı mövzular çıxarılıb və əməliyyat sisteminin "Windows 11" versiyası ilə bağlı mövzular əlavə edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.
Bildirilib ki, mövzular və ədəbiyyat siyahıs ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
Qeyd edək ki, proqramda aparılmış bu dəyişiklikdən sonra ilk dəfə 16 oktyabr 2025-ci il tarixində keçiriləcək dövlət qulluğu imtahanında "Windows 11" əməliyyat sistemində "Windows 10"la eyni olanlar haqqında tapşırıqlar yer alacaq.
