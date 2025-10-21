https://news.day.az/azerinews/1789642.html İmtahanlardan keçən taksi sürücülərinin sayı ilə bağlı DİM-dən AÇIQLAMA Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən taksi sürücüləri üçün imtahan keçirilməyə başlanan vaxtdan bu günə kimi 23932 nəfər imtahanda iştirak edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, imtahanda iştirak edən sürücülərdə 21750 nəfəri uğur qazanıb:
"İmtahanda uğur qazanan sürücülərə şəhadətnamələr təqdim edilib".
Qeyd edək ki, ötən ilin avqust ayından başlayaraq taksi sürücülərinin qiymətlədirilməsi üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən imtahanlar keçirilir. İmtahanı müvəffəqiyyətlə vermiş namizədlər 7 il müddətində etibarlı olan şəhadətnamə əldə edir.
