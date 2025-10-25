Soyuq havada paltar qurutmağın ən praktik üsulu açıqlandı
Soyuq hava mövsümünün başlaması ilə birlikdə bir çox evdə paltar qurutmaq yenidən ciddi problemə çevrilib. Lakin İngiltərə və Yeni Zelandiya alimlərinin apardığı araşdırmalara görə, soyuq havada belə paltarları düzgün üsullarla sürətli, sağlam və enerjiyə qənaətcil şəkildə qurutmaq mümkündür.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, BBC Science Focus jurnalının yazarı, bioloq Dr. Claire Asher, paltarların quruma sürətini müəyyən edən əsas amilin istilik deyil, hava dövranı olduğunu bildirib:
"Qışda hava soyuq olsa belə, quru və hərəkətli hava nəmliyin buxarlanmasına kömək edir. Problem, qapalı məkanlarda havanın hərəkətsiz qalmasıdır."
Dr. Asher-in sözlərinə görə, evdə paltar qurudanlar otağı qısa müddətlik havalandırmaqla və yüngül hava axını yaratmaqla quruma müddətini xeyli azalda bilərlər.
Radiatorun üstü deyil, yanı
Mütəxəss Nigel Bearman xəbərdarlıq edir ki, paltarları birbaşa istilik mənbəyi - məsələn, radiatorun üstündə - qurutmaq həm effektiv deyil, həm də sağlamlıq üçün zərərlidir:
"Radiatorun üstündə qurudulan paltar istiliyi tutur, bu isə otaqda nəmin artmasına və kifin yaranmasına səbəb olur. Ən doğru üsul, paltarları istilik mənbəyindən təxminən bir metr aralıda asmaq və hava axımını təmin etməkdir."
Bearman əlavə edib ki, evdə daim islanmış paltar saxlamaq küf əmələ gəlməsini sürətləndirir və bu da tənəffüs sağlamlığına mənfi təsir göstərir.
Meteoroloqlar soyuq havalarda paltarların daha səmərəli quruması üçün aşağıdakı tövsiyələri verir:
Paltarı yuduqdan sonra artıq suyu "ekstra sıxma" rejimi ilə maksimum dərəcədə çıxarın.
Paltarları üst-üstə asmayın; hər bir parça arasında hava boşluğu qalmalıdır ki, buxarlanma sürətlənsin.
Otağı gündə bir neçə dəfə 3-4 dəqiqəlik havalandırın.
Əgər otaqda rütubət səviyyəsi 60%-i keçirsə, rütubətudan cihaz və ya xüsusi torbalardan istifadə edin.
Soyuq, amma quru və küləkli günlər paltar qurutmaq üçün ən əlverişli vaxtlardır - çünki aşağı rütubət, istilikdən daha təsirlidir.
Yeni Zelandiya Meteorologiya Xidmətinin apardığı tədqiqat nəticələrinə görə, aşağı temperaturda belə, külək və rütubət səviyyəsi uyğun olduqda paltarlar 18% daha sürətli quruyur.
Həmçinin, açıq havada qısa müddətli qurutma üsulu daxili məkanlarla müqayisədə daha gigiyenik və enerjiyə qənaətcil hesab olunur.
İngiltərədə yayımlanan Independent qəzetinin hesabatına görə, evdə səhv qurutma vərdişləri uzunmüddətli dövrdə rütubət və kif problemini artırır, bu da xüsusilə uşaqlı ailələrdə allergiya riskini yüksəldir.
Mütəxəssislərin yekdil fikrinə görə, paltar qurudarkən əsas olan istilik deyil, hava sirkulyasiyasıdır. Qısa müddətli pəncərə açmaq, paltarları radiatora toxundurmamaq və rütubət balansını qorumaqla, qış aylarında belə effektiv və sağlam quruma mümkündür.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре