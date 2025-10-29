https://news.day.az/azerinews/1791691.html Lisey və gimnaziyalara qəbulla bağlı MÜHÜM YENİLİK VALİDEYNLƏRİN NƏZƏRİNƏ! Bizim hədəflərimizdən biri lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanlarını elektron şəkildə keçirməkdir. Day.Az xəbər veri ki, bunu Təhsil İnstitutunun direktor müavini Fuad Qarayev Təhsil TV-nin canlı yayımında deyib. O bildirib ki, lisey və gimnaziyalara qəbul sualları təkmilləşdiriləcək.
Bizim hədəflərimizdən biri lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanlarını elektron şəkildə keçirməkdir.
Day.Az xəbər veri ki, bunu Təhsil İnstitutunun direktor müavini Fuad Qarayev Təhsil TV-nin canlı yayımında deyib.
O bildirib ki, lisey və gimnaziyalara qəbul sualları təkmilləşdiriləcək.
"Eyni zamanda infrastrukturu qura bilsək, ola bilsin ki, növbəti il lizey və gimnaziyalara qəbul imtahanı elektron qaydada, komputerlər vasitəsi ilə keçirilsin",- deyə o əlavə edib.
Qeyd edək ki, hazırda lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanları ənənəvi qaydada keçirilir.
