Vəkil Şəfiqə Nağıyeva qarşılaşdığı haqsızlıqlardan, yaşadığı çətinliklərdən və bu proseslərdə göstərdiyi səbirdən söz açıb.

"Mənə haqsızlıq etdilər, susdum, məni ağlatdılar, səbr etdim, aydınlığımı qaranlığa çevirdilər, yenə də səbr etdim. Heç kəslə danışmaq istəməyəndə özüm-özümlə danışdım. Sevirəm özüm-özümlə danışmağı, bilirəm ki, sonda hər şeyin hesabını soruşan Rəbbim var. O, mükafatımı verəcək, verdi də. Ən böyük hədiyyəm xalqımın sevgisi, ən böyük dövlətim oğlumdur. O qanadlarımdır, nəfəsimdir, illərimdir... O, həyatımın davamıdır. Rəbbimin mənə verdiyi ən böyük mükafatdır. Oğlum sevincimdir və mənəm".