İcbari Tibbi Sığorta ilə bağlı YENİ TƏKLİF – İşsizlərin yerinə bu şəxslər ödəniş edə bilər
Məlum olduğu kimi 2026-cı ildə dövlət büdcəsindən İcbari Tibbi Sığorta Fonduna ayrılan vəsaitin əvvəlki illə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması nəzərdə tutulub.
Belə ki, büdcədən Fonda 900 milyon manatın ayrılması planlaşdırılır ki, bu da 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 516 milyon 405 min manat və ya 36.5 faiz azdır.
Ən əsası işləməyən şəxslər icbari tibbi sığorta sistemindən faydalanmaq üçün 2026-cı ilin yanvarın 1-dən minimum əməkhaqqının 48 faizi qədər ödəniş etməlidirlər.
Hazırda minimum aylıq əməkhaqqının 400 manat olmasını nəzərə aldıqda sözügedən məbləğ illik 192 manat təşkil edəcək.
Bu vəziyyət İTSF-yə ianələrin edilməsi məsələsini gündəmə gətirib.
Belə ki, ianlər hesabına işləməyən və digər kateqoriyadan olan insanların icbari tibbi sığorta xərcləri qarşılana bilər.
Day.Az xəbər verir ki, məsələyə münasibət bildirən Millət vəkili Elşad Musayev Bizim.Media-ya açıqlamasında bildirdi ki, dövlət üzərinə düşəni edir:
"Amma görünən odur ki, bu da kifayət etmir. Belə məqamda ictimai dəstək önə çıxır.
Dünyanın əksər ölkələrində xüsusi fondlar var ki, onlar sırf insanların sağlamlığı ilə bağlı layihələri maliyyələşdirirlər. Eyni zamanda, bu fondlar və imkanlı şəxslər icbari tibbi sığorta fondlarına ianə edirlər. Çox istərdik ki, bu ənənə bizdə də formalaşsın.
İmkanlı və xoş niyyətli insanlar İTSF-yə ianə etsinlər. Edilən ianələr hesabına çox problemi aradan qaldırmaq olar. Məsələn növbəti ildən işləməyən şəxslər 192 manat ödəniş etməlidir ki, il boyu icbari tibbi sığortadan faydalansınlar. Bax işsiz və imkansız insanların sosial müdafiəsi üçün ianələr böyük rol oynaya bilər.
Nəzərə alaq ki, yarıçılpaq şou-əhlinə o qədər sponsorluq etmək istəyənlər var ki... Nə olar ki, həmin adamlar bir az da əhalimizin sağlamlığına ianə eləsinlər".
Millət vəkili Fazil Mustafa da İTSF-na ianə edilməsini məqbul sayır:
"Kimsə xeyirxah iş görmək, başqalarının həyatını xilas etmək istəyirsə, müəyyən addımlar ata bilər. Ona görə də bu məsələ üzərində işlənilməlidir. Səhiyyə xidməti bir müddət dövlətin hesabına olub. Lakin bunu sonsuza qədər aparmaq mümkün deyil.
Xaricdə icbari tibbi sığortaya daha çox zənginlərin yoxsulların sağlamlığı üçün xərclədiyi vəsait kimi baxılır və cəmiyyətə bunu təşviq edirlər. Hesab edirəm ki, bizdə də hansısa yollar tapılmalıdır ki, imkanlar tükənməsin.
Məlumdur ki, müalicəyə ehtiyacı olan onminlərlə insan var. Tibb müəsissələrinin qarşısındakı növbələri görəndə bir daha əmin olursan ki, zəruri addımlar atılmalıdır. Dövlətin İcbari Tibbi Sığorta Fondu qarşısında yükü alternativlər hesabına azaldılmalıdır. Yəqin ki, bu barədə zəruri addımlar atılacaq".
