Niyə xarici ölkələrə 10, daxili bazarda 20 manata SATILIR? - Kərə yağı MÜƏMMASI
Cari ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan xarici ölkələrə ümumilikdə 3 719,17 ton kərə yağı ixrac edib.
Məhsulun ixracından əldə olunan gəlir 25 milyon 938,81 min ABŞ dolları təşkil edib.
Kərə yağı hansı ölkələrə və neçəyə satılır?
Kərə yağı əsasən 6 ölkəyə - Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkmənistan, Gürcüstan və İraqa ixac olunub.
Ən böyük həcmlə ixrac Rusiyaya olub. Bu ölkəyə 3 377 ton kərə yağı satılıb və ümumi gəlir 23 milyon 614,69 min dollar təşkil edib. Beləliklə, Rusiyaya ixrac olunan hər kiloqram kərə yağının qiyməti 6,99 dollar və ya 11,88 manat olub.
Özbəkistana 160 ton kərə yağı göndərilib, ixrac dəyəri 1 milyon 198,44 min dollar təşkil edib. Hər kiloqram üçün orta qiymət 7,49 dollar və ya 12,73 manat olub.
Türkmənistana 159,8 ton kərə yağı ixrac olunub və 931,65 min dollar gəlir əldə edilib.
Hər kiloqramın qiyməti 5,83 dollar, təxminən 9,91 manat olub.
Qazaxıstana isə 20 ton məhsul göndərilib. Bunun dəyəri 173,36 min dollar, hər kiloqram üçün qiymət isə 8,66 dollar və ya 14,73 manat olub.
Gürcüstana 1,44 ton kərə yağı ixrac edilib, ümumi dəyəri 10,97 min dollar, 1 kiloqramın qiyməti isə 7,61 dollar və ya 12,95 manat olub.
Ən az ixrac İraqa reallaşdırılıb, 0,93 ton həcmində kərə yağı 9,69 min dollar dəyərində göndərilib. Burada 1 kiloqramın qiyməti 10,41 dollar və ya 17,71 manat olub.
Bəs xaricə kiloqramı 9-12 manata satılan kərə yağı niyə daxili bazarda 20-22 manata təklif olunur?
Day.Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Bizim.Media-ya danışan Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirli bildirdi ki, daxili bazarda keyfiyyətli kərə yağı üçün xammal - süd, yağlı maddə, emal və qablaşdırma kifayət qədər bahadır:
"Belə ki, təmiz kərə yağı üçün südün yağlılığı 82-85 faiz olmalıdır. Belə vəziyyətdə kərə yağının kiloqramının qiyməti 15-17 manatdan aşağı ola bilməz. Ona görə də bu gün "kərə yağı" adı ilə satılan məhsulların mənşəyi qaranlıqdır.
Bununla bərabər "kərə yağı" adı altında təqdim olanan məhsulların tərkibi fərqli ola bilər.
Yəni yağlılıq faizi, südün tərkibi, əlavə kompenentlər və s. Buna uyğul olaraq qiymət də dəyişir.
Bu mənada bəzi ölkələrə kərə yaxının 9-12 manata ixrac edilməsi təəccüblü deyil".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре