https://news.day.az/azerinews/1795966.html Şirniyyat sexində dəhşətli hadisə - Əlini itirdi Abşeron rayonunda yerləşən şirniyyat sexlərindən birində faciəvi hadisə baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Masazır qəsəbəsindəki şirniyyat sexində işləyən 1980-ci il təvəllüdlü qəsəbə sakini Teymur Ramiz oğlu Allahverdiyevin sağ əli aparatda qalıb. Xəstəxanaya yerləşdirilmiş T.Allahverdiyevin əli amputasiya olunub.
