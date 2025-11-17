Şirniyyat sexində dəhşətli hadisə

Abşeron rayonunda yerləşən şirniyyat sexlərindən birində faciəvi hadisə baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Masazır qəsəbəsindəki şirniyyat sexində işləyən 1980-ci il təvəllüdlü qəsəbə sakini Teymur Ramiz oğlu Allahverdiyevin sağ əli aparatda qalıb.

Xəstəxanaya yerləşdirilmiş T.Allahverdiyevin əli amputasiya olunub.