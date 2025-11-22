https://news.day.az/azerinews/1797158.html Yanğında ölən Könül Hümbətovanın qızının vəziyyəti açıqlandı Kəskin zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəri Könül Hümbətovanın qızı 2000-ci il təvəllüdlü Ləman Hümbətovanın vəziyyəti ağırdır. Day.Az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, onun müalicəsi Kliniki Tibbi Mərkəzdə davam etdirilir.
"Ləmanın vəziyyəti ağır olduğu üçün yaxınları yanına buraxılmırlar", - deyə məlumatda bildirilib.
Ləman Hümbətova ADA Universitetinin məzunudur.
