https://news.day.az/azerinews/1799678.html Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcək - Səlahiyyətli nümayəndə Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən "2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu"nda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilovun bölgənin strateji əhəmiyyətinin artdığını bildirib.
Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcək - Səlahiyyətli nümayəndə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən "2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumu"nda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilovun bölgənin strateji əhəmiyyətinin artdığını bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Naxçıvan Türk dünyasının mühüm coğrafi mərkəzlərindən biri kimi bu gün həm də yeni iqtisadi əməkdaşlıq platformasına çevrilir.
"Forum dövlət başçılarının müəyyən etdiyi kursun ardıcıl davamıdır və iki ölkənin siyasi birliyi iqtisadi tərəfdaşlığı daha da gücləndirir," - deyə o vurğulayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре