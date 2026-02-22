Bu üsullarla pomidorun tez xarab olmasının qarşısını almaq mümkündür
Pomidorlar soyuducuda saxlanılsa da, düzgün olmayan saxlama şəraiti və çürük məhsulla təmas kimi səbəblərdən tez xarab olmağa başlaya bilər. Pomidorların xarab olma və kiflənmə prosesi isə sürətlə gedir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bir neçə təbii üsullarla saxlamağa üstünlük verdikdə pomidorların uzun müddət təravətini qorumaq mümkündür:
Zeytun yağı: Pomidorların sap hissəsinə çox nazik qatla zeytun yağı çəkə bilərsiniz. Bu, hava və rütubətin daxil olmasını azaldaraq xarab olma prosesini ləngidir. Xüsusilə saplı pomidorlarda təsirlidir və pomidorun içi daha gec yumşalır.
Dəfnə yarpağı: Pomidorların saxlandığı qabın içinə bir neçə dəfnə yarpağı qoymaq olar. Bu yarpaqlar təbii şəkildə rütubəti və mikroorqanizmlərin çoxalmasını azaldaraq pomidorların daha uzun müddət təravətli qalmasına kömək edir.
Alma: Bir-iki pomidoru yetişmiş alma ilə eyni səbətə qoya bilərsiniz. Almanın buraxdığı təbii etilen qazı az miqdarda olduqda pomidorun strukturunu qoruyur. Amma almanı uzun müddət eyni yerdə saxlamayın, əks halda həddindən artıq yetişmə baş verə bilər.
Düyü: Pomidorların olduğu qabın altına bir ovuc quru düyü səpə bilərsiniz. Düyü artıq rütubəti özünə çəkir və pomidorların gec yumşalmasına, daha gec xarab olmasına kömək edir. Bu, tam təbii və təhlükəsiz üsuldur.
