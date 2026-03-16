https://news.day.az/azerinews/1822428.html Mart ayının sosial ödənişləri ilə bağlı MÜHÜM XƏBƏR Qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq bu gün mart ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, bu ayın bütün sosial ödənişlərini qrafikdən əvvəl başa çatdırılıb.
Mart ayının sosial ödənişləri ilə bağlı MÜHÜM XƏBƏR
Qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq bu gün mart ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, bu ayın bütün sosial ödənişlərini qrafikdən əvvəl başa çatdırılıb.
Bildirilib ki, bundan əvvəl martın 6-da Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, martın 11-də digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin mart ayı üzrə pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilib.
