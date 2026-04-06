“Qarabağ” Rəşad Sadiqovla yeni müqavilə imzalamaq istəyir
"Qarabağ" klubu U-19 komandasının baş məşqçisi Rəşad Sadiqovla yola davam etmək istəyir.
Bu barədə AZƏRTAC-a "Qarabağ" futbol akademiyasının meneceri Nail Kərimov məlumat verib.
O, mövsümün sonunda mütəxəssislə danışıqlar masasına oturacaqlarını bildirib: "Akademiyamızın bir çox məşqçisi ilə mövsümün sonunda müqavilə başa çatır. Lakin onları burada saxlamaq istəyirik. Buna Rəşad Sadiqov da daxildir. Mövsümün sonunda qarşı tərəflə sözləşmə ilə bağlı söhbətimiz olacaq".
