Təhsil tələbə kreditinə müraciət "mygov" üzərindən ediləcək

Təhsil tələbə krediti üzrə müraciətlərin edilməsi ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşir.

Day.Az xəbər verir ki, Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, 1 may 2026-cı ildən xidmətin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə (bundan sonra - EHİS) inteqrasiyasının təmin edilməsi planlaşdırılır.

Xidmətin təkmilləşdirmələr nəzərə alınmaqla yeni iş axınının təqdim edilməsi və razılaşdırılması isə 6 iyun 2026-cı ildən etibarən nəzərdə tutulur.

Həmin tarixdən xidmətin "mygov" platformasında istifadəyə verilməsi (istismar mühitində) də nəzərdə tutulur.

Bu istiqamətdə işləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyi görəcək.