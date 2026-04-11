Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik

Manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.

Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.

Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi

30 mart

-

6 aprel

1.7000

31 mart

1.7000

7 aprel

1.7000

1 aprel

1.7000

8 aprel

1.7000

2 aprel

1.7000

9 aprel

1.7000

3 aprel

1.7000

10 aprel

1.7000

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0287 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.01577 manat artaraq 1 avro üçün 1.97532 manat təşkil edib.

Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi

30 mart

-

6 aprel

1.9590

31 mart

1.9498

7 aprel

1.9615

1 aprel

1.9661

8 aprel

1.9850

2 aprel

1.9615

9 aprel

1.9834

3 aprel

1.9608

10 aprel

1.9877
 

Həftəlik orta qiymət
 

1.95955
 

Həftəlik orta qiymət
 

1.97532

Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0.0673 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.06193 manat artaraq 2.16218 manat təşkil edib.

Manatın 100 rus rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi

30 mart

-

6 aprel

2.1258

31 mart

2.0898

7 aprel

2.1523

1 aprel

2.0902

8 aprel

2.1687

2 aprel

2.1087

9 aprel

2.1710

3 aprel

2.1123

10 aprel

2.1931

Həftəlik orta qiymət

2.10025

Həftəlik orta qiymət

2.16218

Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi əvvəlki həftəyə nisbətən bu həftə eyni səviyyədə qalıb. Orta çəkili məzənnə isə ötən həftə ilə müqayisədə 0.000055 manat azalaraq 0.03812 manat olub.

Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi

  

30 mart

-

6 aprel

0.0381

31 mart

0.0382

7 aprel

0.0381

1 aprel

0.0382

8 aprel

0.0381

2 aprel

0.0382

9 aprel

0.0382

3 aprel

0.0381

10 aprel

0.0381

Həftəlik orta qiymət

0.038175

Həftəlik orta qiymət

0.03812

Qeyd edək ki, Azərbaycanda Novruz bayramı ilə əlaqədar 30 mart qeyri-iş günləri olduğundan qeyd olunan tarixə dair göstəricilər açıqlanmayıb.