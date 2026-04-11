Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik İCMALI
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.
|
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
30 mart
|
-
|
6 aprel
|
1.7000
|
31 mart
|
1.7000
|
7 aprel
|
1.7000
|
1 aprel
|
1.7000
|
8 aprel
|
1.7000
|
2 aprel
|
1.7000
|
9 aprel
|
1.7000
|
3 aprel
|
1.7000
|
10 aprel
|
1.7000
|
|
1.7000
|
|
1.7000
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0287 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.01577 manat artaraq 1 avro üçün 1.97532 manat təşkil edib.
|
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
30 mart
|
-
|
6 aprel
|
1.9590
|
31 mart
|
1.9498
|
7 aprel
|
1.9615
|
1 aprel
|
1.9661
|
8 aprel
|
1.9850
|
2 aprel
|
1.9615
|
9 aprel
|
1.9834
|
3 aprel
|
1.9608
|
10 aprel
|
1.9877
|
|
1.95955
|
|
1.97532
Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0.0673 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.06193 manat artaraq 2.16218 manat təşkil edib.
|
Manatın 100 rus rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
30 mart
|
-
|
6 aprel
|
2.1258
|
31 mart
|
2.0898
|
7 aprel
|
2.1523
|
1 aprel
|
2.0902
|
8 aprel
|
2.1687
|
2 aprel
|
2.1087
|
9 aprel
|
2.1710
|
3 aprel
|
2.1123
|
10 aprel
|
2.1931
|
|
2.10025
|
|
2.16218
Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi əvvəlki həftəyə nisbətən bu həftə eyni səviyyədə qalıb. Orta çəkili məzənnə isə ötən həftə ilə müqayisədə 0.000055 manat azalaraq 0.03812 manat olub.
|
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
30 mart
|
-
|
6 aprel
|
0.0381
|
31 mart
|
0.0382
|
7 aprel
|
0.0381
|
1 aprel
|
0.0382
|
8 aprel
|
0.0381
|
2 aprel
|
0.0382
|
9 aprel
|
0.0382
|
3 aprel
|
0.0381
|
10 aprel
|
0.0381
|
|
0.038175
|
|
0.03812
Qeyd edək ki, Azərbaycanda Novruz bayramı ilə əlaqədar 30 mart qeyri-iş günləri olduğundan qeyd olunan tarixə dair göstəricilər açıqlanmayıb.
