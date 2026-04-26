Türkiyədə zəlzələ oldu

Türkiyənin Bingöl əyalətinin Yedisu rayonunda saat 4,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri 7 kilometr dərinlikdə baş verib. 

Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.