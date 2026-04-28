Google əməkdaşları Pentaqona qarşı çıxdı
Yüzlərlə Google əməkdaşı rəhbərlikdən şirkətin süni intellekt texnologiyalarının Pentagon tərəfindən məxfi işlərdə istifadəsinə qadağa qoymağı tələb edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzetinin əldə etdiyi məktubda qeyd olunub.
Məktub Sundar Piçaiyə ünvanlanıb.
600-dən çox əməkdaşın, əsasən DeepMind bölməsinin işçilərinin imzaladığı müraciətdə bildirilib ki, süni intellekt insanlığa fayda verməli, qeyri-insani və zərərli məqsədlərlə istifadə olunmamalıdır. Xüsusilə ölümcül avtonom silahlar və kütləvi izləmə sistemləri narahatlıq doğuran sahələr kimi göstərilib.
Məktubda qeyd olunub ki, Google şirkətinin belə fəaliyyətlə əlaqələndirilməməsinin yeganə yolu hərbi qurumlarla bu tip müqavilələr bağlamamaqdır.
Qeyd edək ki, Pentagon rəhbərliyi yaxın vaxtlarda kommersiya süni intellekt texnologiyalarından qanuni məqsədlər üçün sərbəst istifadə etmək istədiyini açıqlamışdı. Bu məsələ texnologiya sektorunda geniş müzakirələrə səbəb olub.
