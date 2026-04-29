Azərbaycanda daha 11 şəhərin baş planı təsdiq olunacaq - Komitə sədri Azərbaycanda daha 11 şəhərin baş planı təsdiq olunacaq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bu gün Bakıda "Sahibkarlığın inkişafı güclü iqtisadiyyatdır" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.
O bildirib ki, ərazi planlaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən işlər nəticəsində ölkənin 79 şəhərinin 68-nin yeni baş planı təsdiq edilib:
"Qalan 11 şəhərin baş planının yenilənməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Yenilənmiş baş planların mövcudluğu şəhərlərin inkişafını proqnozlaşdırıla bilən müstəviyə çıxarır, investisiya cəlbediciliyi yaradır".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре