Ağ yoxsa tam taxıllı çörək: hansı daha faydalıdır
Dietoloq Lauren Manakera görə, tam taxıllı çörək daha çox lif və qida maddələri ehtiva etdiyi üçün ümumilikdə daha sağlam seçim sayılır.
Day.Az xəbər verir ki, ağ çörək təmizlənmiş undan hazırlanır, buna görə lif və vitamin baxımından kasıbdır, lakin daha asan həzm olunur və bəzi hallarda (həssas mədə-bağırsaq sistemi, bərpa dövrü, hamiləlik) faydalı ola bilər.
Tam taxıllı çörək isə həzmi yaxşılaşdırır, toxluq hissini uzadır və qan şəkərini stabilləşdirir. Mütəxəssislər gündəlik rasionda 100% tam taxıllı çörəyə üstünlük verməyi və məhsulun tərkibinə diqqət etməyi tövsiyə edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре