İran ABŞ-yə 14 maddəlik sülh planı təqdim edib İran ABŞ-yə 14 maddədən ibarət sülh təklifi təqdim edib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İran mediası xəbər verib. Məlumata əsasən, Tehranın təklifi Pakistan vasitəçisi vasitəsilə təqdim edilib və "Livan da daxil olmaqla, bütün cəbhələrdə müharibəyə son qoyulmasına" çağırış edir.
Bildirilib ki, Tehran hesab edir ki, "məsələlər 30 gün ərzində həll olunmalıdır" və danışıqlar atəşkəsin uzadılmasından daha çox "müharibənin bitməsinə" yönəlməlidir.
Qeyd edilib ki, təklif həmçinin dondurulmuş İran aktivlərinin azad edilməsini, sanksiyaların ləğvini və "Hörmüz boğazı üçün yeni mexanizm"in tətbiq edilməsini nəzərdə tutur.
