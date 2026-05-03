Möhtəşəm “Bakı Marafonu 2026” başlayıb – media nümayəndələri, konsert proqramı, fan-zona, mükafatlar - FOTO
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə bu gün keçirilən "Bakı Marafonu 2026" yalnız idman hadisəsi kimi deyil, həm də genişmiqyaslı əyləncə proqramı kimi yadda qalacaq. Bu il "Bakı Marafonu 2026"da idmanla böyük şəhər bayramı arasındakı sərhədi açıq şəkildə aradan qaldırmağa qərar verilib - və miqyasına baxsaq, buna nail olunub.
Trend xəbər verir ki, səhər tezdən Dövlət Bayrağı Meydanı canlı, titrəyən bir enerji mərkəzinə çevrilib: minlərlə qaçışçı, media xadimi, diplomat, mədəniyyət və elm nümayəndələri - hamısı ilin ən canlı tədbirlərindən birinin bir hissəsi olmaq üçün buraya toplaşıb. Məhz buradan başlayan məsafə marafon tarixində ilk dəfə olaraq tam 42 km 195 metrə qədər uzanacaq və "Sea Breeze" ərazisində başa çatacaq.
Qeyd edək ki, 2016-cı ildən bəri ənənəvi olaraq Bakıda 21 km yarımmarafon keçirilirdi, lakin bu il ilk dəfə olaraq 42 km 195 metrlik tam marafon formatında keçiriləcək. Əvvəlki kimi, start Dövlət Bayrağı Meydanında, finiş xətti isə bu dəfə "Sea Breeze"də olacaq. Bu ilki tədbirlər həm də tədbirin miqyasına görə unikal olacaq.
Amma bu marafon sadəcə kilometrlər və saniyələrlə bağlı deyil. Bu, atmosferlə bağlıdır. Bir günlük səhnəyə çevrilən bir şəhərlə bağlıdır. Start xəttindəki Fan Zona axşama qədər aktiv qalır: açıq hava konsert səhnəsi, musiqi, alqışlar və günün əhval-ruhiyyəsini mükəmməl şəkildə əks etdirən bir şüar: "Qaçış etməsəniz belə, əyləncəni qaçırmayın."
Start nöqtəsində yerləşən fan-zonada qaçışçılar və yarışları izləməyə gələn qonaqlar üçün axşama qədər maraqlı anlar yaradılıb. Sevilən ifaçıların iştirakı ilə açıq havada möhtəşəm konsert proqramı təqdim olunur.
Səhnədə ölkənin əsl musiqi palitrası yer alır: Aygün Kazımova, Tünzalə Ağayeva, Lalə Məmmədova, Manana Caparidze, Azad Şabanov, Ceyhun Zeynalov (Cin), Elnarə Xəlilova, Emiliya Yaqubova, Fərid Eminov (Qurd), Xatirə İslam, İlqara Kazımova, İradə İbrahimova, Kazım Can, Mehin Qumbətova, Metin Hüseynzadə (MadTeen), Hiss, Rilaya, Samira Ali Maryam, Sevanna, Cahan, Naz Girls, "Şeron" qrupları, DJ China (Çingiz Mustafayev), həmçinin "Eurovision" ulduzları - Dilarə Kazımova, Eldar Qasımov, Nadir Rüstəmli, Nigar Camal, Samirə Əfəndi və digərləri.
Marafonun finiş nöqtəsində də səhər saatlarından etibarən idmançılar və ziyarətçilər üçün əyləncə proqramı təqdim olunur: DJ Came, Meri Band, Ellai, maskotlar, maraqlı fotozonalar, iştirakçıları qarşılayan və finiş xəttini keçmə anını əsl şouya çevirən könüllülər. Burada yorğunluğu emosiyalar əvəz edir və hər finiş kiçik şəxsi qələbəyə çevrilir.
Marafonun marşrutu Bakıda ayrıca bir səyahətdir: Dənizkənarı bulvardan Neftçilər prospektinədək, Ağ şəhərdən Heydər Əliyev prospektinədək, daha sonra əsas magistrallar boyunca sahil istiqamətində. Məsafə boyu iyirmi əyləncə və motivasiya nöqtəsi, su, tibbi yardım və iştirakçıları irəli aparan dəstək təmin olunub.
Marafonun coğrafiyası təsirlidir: qələbə uğrunda ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələrdən idmançılar mübarizə aparır. Eyni zamanda marafon açıq və inklüziv olaraq qalır - burada əlilliyi olan şəxslər və Daun sindromlu iştirakçılar da çıxış edir.
Mükafatlar göstərilən səylərə uyğundur: birinci yer - 6000 manat, ikinci - 4000, üçüncü - 2000 manat. Bundan əlavə, məsafəni qət edən bütün iştirakçılara medallar təqdim olunacaq. Qısa məsafəni qət edənlərin də mükafatlandırılması qərara alınıb. Belə ki, 42 kilometrlik məsafəni başa vura bilməyən, lakin 21 kilometrlik yarımmarafon məsafəsini qət edən ilk 2000 iştirakçı medallarla təltif olunacaq, 10 kilometrlik məsafəni tamamlayanlara isə sertifikatlar veriləcək.
Bundan əlavə, finiş xəttini ilk keçən tələbə və tələbə qız, ilk korporativ iştirakçı (kişi və qadın), eləcə də ən yaşlı kişi və qadın iştirakçılar da mükafatlandırılacaq.
Bu il Bakı marafonu sadəcə qəbul etmir - onu yaşayır. Əgər əvvəllər bu, yalnız idman tədbiri idisə, indi hər kəsin öz məsafəsini və ya sadəcə musiqi, hərəkət və həyatla dolu bir gününü tapdığı tamhüquqlu şəhər festivalına çevrilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре