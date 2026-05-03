Bakıda tam marafonun keçirilməsi müxtəlif yaş qruplarından olan insanları starta çıxmağa ruhlandırır – 67 yaşlı iştirakçı
Bakıda tam marafonun keçirilməsi müxtəlif yaş qruplarından olan insanları starta çıxmağa ruhlandırır.
Bunu bazar günü Trend-ə Bakı Marafonunun daimi iştirakçısı, Türkiyədə veteranlar arasında tam marafon qalibi olan 67 yaşlı Tapdıq Dadaşov deyib.
"Mənim üçün bu marafonda iştirak əsl bayram və böyük sevincdir. Xüsusilə vacibdir ki, tam marafon burada keçirilir - bu, müxtəlif yaş qruplarından olan insanları starta çıxmağa ruhlandırır.
Mənim 67 yaşım var və hesab edirəm ki, yaş aktiv həyat üçün maneə deyil. Əksinə, iştirakımla gənclərə göstərmək istəyirəm ki, hərəkət, idman və məqsədə doğru irəliləmək insanın həyatında daim olmalıdır", - deyə Dadaşov bildirib.
O qeyd edib ki, marafonda atmosfer çox isti və dostcanlıdır, insanların dəstəyi hiss olunur.
"Belə tədbirlər insanları birləşdirir və güclü motivasiya verir. İstəyirəm ki, gənclər belə nümunələrə baxaraq başa düşsünlər: sağlamlığı qorumaq, idmanla məşğul olmaq və istənilən yaşda qarşıya yeni məqsədlər qoymaqdan çəkinməmək vacibdir", - deyə iştirakçı vurğulayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре