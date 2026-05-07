Qızıl almaq istəyənlərə PİS XƏBƏR
Dünya bazarında qızıl yenidən bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyun fyuçerslərinin dəyəri 1.38 faiz artaraq 4759 ABŞ dolları olub.
