https://news.day.az/azerinews/1832877.html Oğul miras üstündə atasını partlatmaq istəyib Atasını partlayıcı ilə öldürməyə cəhd edən şəxs və ona kömək edən 3 nəfər həbs cəzası alıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Türkiyənin Mardin vilayətində baş verib. İstintaqa görə, 2024-cü ildə oğul atasının avtomobilinə partlayıcı yerləşdirib. Ata şübhəli bağlamanı görərək yaxınlıqdakı boş binaya atıb və partlayış orada baş verib.
