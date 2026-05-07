Oğul miras üstündə atasını partlatmaq istəyib

Atasını partlayıcı ilə öldürməyə cəhd edən şəxs və ona kömək edən 3 nəfər həbs cəzası alıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Türkiyənin Mardin vilayətində baş verib.

İstintaqa görə, 2024-cü ildə oğul atasının avtomobilinə partlayıcı yerləşdirib. Ata şübhəli bağlamanı görərək yaxınlıqdakı boş binaya atıb və partlayış orada baş verib.

Məhkəmə əsas təqsirləndirilən şəxsə 17 il 6 ay, digər şübhəlilərə isə 7 ildən 17 ilə qədər həbs cəzası verib.

 