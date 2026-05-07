Pensiyalar bu tarixdə VERİLƏCƏK - RƏSMİ
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-dək ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlamasında bildirilib.
Rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub.
