Azərbaycanın prezidentliyi ilə keçirilən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun Sammitində mühüm qərarlar qəbul olunub - FOTO
Almaniyanın Leypsiq şəhərində Azərbaycanın Prezidentliyi ilə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun (BNF) Sammiti davam edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tədbirin ikinci günündə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin sədrliyi ilə Nəqliyyat Nazirləri Şurasının 18-ci iclası keçirilib. İclasda yaxın illər üçün daha səmərəli və dayanıqlı nəqliyyat sistemlərinin inkişafına dair konkret nəticələr əldə olunub. Belə ki, iki siyasət tövsiyəsi qəbul edilib.
Birinci tövsiyə beynəlxalq yükdaşımalarının rəqəmsallaşdırılmasını nəzərdə tutur və beynəlxalq nəqliyyatın daha sürətli, şəffaf və dayanıqlı olmasına yönəlib. İkinci tövsiyə isə şəhər nəqliyyatının inkişafına həsr olunub. Onun əsas məqsədi yalnız səmərəli deyil, eyni zamanda inklüziv və dayanıqlı şəhərlərin qurulmasıdır. Siyasət tövsiyələri ilə yanaşı, nazirlər Qana, Panama və Perunun təşkilata yeni üzv kimi qəbulunu da təsdiqləyiblər.
Bu nailiyyətlər Azərbaycanın sədrliyi dövründə həyata keçirilən məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsidir.
Şuranın iclasından sonra nazirlərin rəsmi mətbuat konfransı təşkil olunub. Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev müzakirələrin nəticələri və qəbul edilən qərarlar barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, Azərbaycanın BNF prezidentliyi dövründə beş əsas prioritet istiqamət müəyyən edilib və bu istiqamətlər üzrə əldə olunan nəticələr açıqlanıb.
Bu prioritetlərə beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsi və rəqəmsallaşdırılması, Forumun daha inklüziv platforma kimi inkişaf etdirilməsi, sərhədlərarası daşımaların sadələşdirilməsi, şəhər nəqliyyatının səmərəliliyinin artırılması, həmçinin bilik mübadiləsi və institusional əməkdaşlığın genişləndirilməsi daxildir.
Leypsiq şəhərində "İnkişafın sütunları - idarəetmə, innovasiya və əməkdaşlıq" mövzusunda nazirlərin açıq görüşü də təşkil olunub.
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev bildirib ki, idarəetmə, innovasiya və əməkdaşlıq kimi üç əsas sahəyə həsr olunan tədbir geniş fikir mübadiləsi üçün mühüm platformadır. Azərbaycanın sədrliyi dövründə bu istiqamətlər üzrə konkret addımlar atılıb, institusional proseslər gücləndirilib, rəqəmsallaşma və şəhər nəqliyyatı sahəsində müzakirələr genişləndirilib, üzv və tərəfdaşlar üçün açıq və inklüziv dialoq mühiti təmin olunub.
Aparılan müzakirələr idarəetmə, innovasiya və əməkdaşlığın təcrübədə daha effektiv şəkildə uzlaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradır.
BNF Sammitinin ikinci günündə, həmçinin Azərbaycanın təşəbbüsü ilə prezidentliyin media brifinqi də təşkil olunub. Azərbaycan nümayəndə heyəti beynəlxalq media nümayəndələrinə görülən işlər barədə məlumat verib.
Qeyd olunub ki, bu müddət ərzində nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, dayanıqlı və innovativ həllərin təşviqi istiqamətində vacib addımlar atılıb. Azərbaycan Forum çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak edərək beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə töhfə verib. Ümumilikdə ölkəmiz nəqliyyat sistemlərinin daha səmərəli və dayanıqlı inkişafına yönələn təşəbbüslərlə çıxış edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре