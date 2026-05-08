Qrip kimi başlayan ölümcül TƏHLÜKƏ: "Hantavirus"un simptomları nələrdir?
Hantavirus qripəbənzər simptomlara səbəb ola bilən nadir bir virusdur və irəlilədikcə ölümcül ağciyər və ya böyrək problemlərinə səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əsasən siçanlar və ya siçovullar kimi yoluxmuş gəmiricilər vasitəsilə ötürülən hantavirusun tipik simptomlarına qızdırma, baş ağrısı, başgicəllənmə, ürəkbulanma, əzələ ağrıları, ishal və qusma daxildir. Ölümcül ola biləcəyi üçün müalicə laqeyd edilməməlidir. Hantavirusa yoluxmuş insanların müalicəsi dəstəkləyici tibbi yardım və simptomların monitorinqini əhatə edir. Hantavirusdan qorunmağın ən əsas yolu gəmiricilərin yaşayış sahənizə girməsinin qarşısını almaq və ya belə ərazilərdən qaçmaqdır.
Hantavirus siçan və siçovul kimi yoluxmuş gəmiricilərin nəcisində, sidiyində və ya tüpürcəyində olan virus hissəciklərinin inhalyasiyası yolu ilə nadir hallarda insanlara ötürülə bilən Hantaviridae ailəsinə aid zoonotik bir virusdur. Bu, ağciyər və böyrək problemlərinə səbəb ola bilən və yüksək ölüm nisbətinə malik bir virusdur.
Hantavirusun simptomları hansılardır?
Hantavirus simptomları onun yaratdığı xəstəliyə görə dəyişə bilər. Lakin, virusa məruz qaldıqdan 1-6 həftə sonra aşağıdakı simptomlar görünə bilər:
Yüksək qızdırma
Baş ağrısı
Əzələ ağrıları
Mədə ağrısı
Ürəkbulanma
Qusma
Hantavirus necə ötürülür?
Hantavirus yoluxmuş gəmiricilərin nəcisi, tüpürcəyi və ya sidiyi ilə təmas və ya inhalyasiya yolu ilə ötürülür. Nadir hallarda, gəmiricilərin dişləmələri və ya cızıqları vasitəsilə də ötürülə bilər. Əkinçilik və meşə təsərrüfatı, gəmiricilərin olduğu mühitlərdə yatmaq və uzun müddət havalandırılmayan və ya qapalı qalan əraziləri təmizləmək kimi fəaliyyətlər infeksiya riskini artıra bilər.
Hantavirusun insandan insana ötürülməsi nadir haldır və müəyyən ştammlarla baş verə bilər. Erkən mərhələlərdə insandan insana ötürülmə uzun müddət təmasda olan ailə üzvləri və həyat yoldaşları arasında baş verə bilər.
Hantavirusun müalicə üsulları hansılardır?
Hal-hazırda, hantavirus infeksiyasına qarşı lisenziyalı, spesifik antiviral dərman və ya peyvənd yoxdur. Müalicə tamamilə dəstəkləyici müalicədir və aşağıdakı elementləri əhatə edir:
Klinik monitorinq, fəsadların idarə olunması, erkən müdaxilə
Hantavirusdan özünüzü necə qorumalısınız?
Hantavirusdan qorunmağın əsas yolu insan-gəmirici təmasını minimuma endirməkdir. Hantavirusdan qorunmağın digər yolları aşağıdakılardır:
Evləri və iş yerlərini təmiz saxlamaq
Gəmiricilərin yaşayış sahələrinə girməsinin qarşısını alın.
Qidanı gəmiricilərin əli çatmayan yerdə saxlayın.
Gəmiricilərin nəcisini tozsoranla deyil, tamamilə yaş şəkildə təmizləyin.
Təmizləmədən əvvəl yoluxmuş sahələri nəmləndirin.
Əl gigiyenasına diqqət yetirin.
Bundan əlavə, virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün yoluxmuş və ya yoluxma şübhəsi olan şəxslərin təcrid olunması, başqaları ilə təmaslarının azaldılması və onlara yaxından nəzarət edilməsi vacibdir.
Hantavirus infeksiyası ilə əlaqəli ölüm nisbəti nə qədərdir?
Hantavirus infeksiyaları üçün ümumi ölüm nisbəti 1%-dən 15%-ə qədər dəyişir. Lakin, xüsusilə Amerikada geniş yayılmış və ağciyərləri hədəf alan HCPS ştammının ölüm nisbəti 30%-dən 50%-ə qədər çox yüksək ola bilər.
