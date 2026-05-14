Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi artıb
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında pərakəndə ticarət dövriyyəsi 492,512 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə Day.Az Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,7% çoxdur.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 20 milyard 102,8 milyon manatlıq mal satılıb.
Məlumata görə, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,7% artıb.
